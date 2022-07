Dall’Argentina: il Napoli punta Lo Celso a centrocampo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il centrocampista di proprietà del Tottenham potrebbe passare all’azzurro Napoli L’emittente argentina Canal 9 svela un’interessante pista di mercato per il Napoli. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il centrocampista di proprietà del Tottenham potrebbe passare all’azzurroL’emittente argentina Canal 9 svela un’interessante pista di mercato per il. Stando a quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Salvato95551627 : RT @napolista: Dall’Inghilterra: il Napoli vuole Lo Celso (se parte Zielinski) Il trequartista ha da tempo rotto col Tottenham. È andato i… - napolista : Dall’Inghilterra: il Napoli vuole Lo Celso (se parte Zielinski) Il trequartista ha da tempo rotto col Tottenham. È… - Detaquito6 : RT @asromaliveit1: ?? Dall'Argentina rilanciano la corsa a tre in Serie A per Marcos #Senesi. Oltre ai giallorossi sul difensore del #Feyeno… - ZonaBianconeri : RT @asromaliveit1: ?? Dall'Argentina rilanciano la corsa a tre in Serie A per Marcos #Senesi. Oltre ai giallorossi sul difensore del #Feyeno… - asromaliveit1 : ?? Dall'Argentina rilanciano la corsa a tre in Serie A per Marcos #Senesi. Oltre ai giallorossi sul difensore del… -