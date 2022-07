Dalla Spagna: 6 club interessati a Belotti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna sono 5 i club che si sono interessati ad Andrea Belotti, ormai libero da tempo dal contratto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) Secondo quanto riportato da Fichajes insono 5 iche si sonoad Andrea, ormai libero da tempo dal contratto...

sportli26181512 : Dalla Spagna: 6 club interessati a Belotti: Secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna sono 5 i club che si son… - MattioliMax : RT @VivMeVero: PIRATA è un cucciolone di 1 anno di #galgo salvato dalla Spagna, buono con tutti, anche ok gatti, è in cerca di una famiglia… - VivMeVero : PIRATA è un cucciolone di 1 anno di #galgo salvato dalla Spagna, buono con tutti, anche ok gatti, è in cerca di una… - ANSA_ViaggiART : Dall’#Italia alla #Spagna, dalla #Norvegia al #Montenegro, ecco sette tour brevi e suggestivi in funivia, che perme… - infoitcultura : Notizia dalla Spagna: “Si è offerto alla Juve!” -