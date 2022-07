Dalla Francia – Per Oliver Kahn, Ronaldo “non avrebbe corrisposto alla filosofia” del Bayern (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 12:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Il presidente del Bayern Monaco Oliver Kahn intervistato da Immagineha definitivamente chiuso le porte a un arrivo di Cristiano Ronaldo il cui desiderio sarebbe quello di lasciare il Manchester United per giocare in Champions League. ” Personalmente, penso che Cristiano Ronaldo sia uno dei più grandi calciatori mai esistiti su questo pianeta.ha detto Kahn. Ma siamo giunti alla conclusione che, nonostante tutta la stima che tutti abbiamo per lui, nella situazione attuale non avrebbe corrisposto alla nostra filosofia. “. Il 37enne attaccante portoghese, il cui contratto scade nel ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-27 12:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da L’Équipe: Il presidente delMonacointervistato da Immagineha definitivamente chiuso le porte a un arrivo di Cristianoil cui desiderio sarebbe quello di lasciare il Manchester United per giocare in Champions League. ” Personalmente, penso che Cristianosia uno dei più grandi calciatori mai esistiti su questo pianeta.ha detto. Ma siamo giunticonclusione che, nonostante tutta la stima che tutti abbiamo per lui, nella situazione attuale nonnostra. “. Il 37enne attaccante portoghese, il cui contratto scade nel ...

