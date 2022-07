Dal Real Madrid al Napoli: il possibile rinforzo arriva dalla Liga (Di mercoledì 27 luglio 2022) La questione portieri nel Napoli è ancora da definire: si era parlato di rivoluzione già a fine stagione per quanto riguarda la difesa dei pali. È già andato via David Ospina, che ha deciso di iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Nassr. L’idea della dirigenza azzurra è quella di riconfermare Meret, con cui c’è un principio di accordo per il rinnovo, ma stenta ad arrivare l’ufficialità. Tuttavia, come dichiarato dal tecnico Luciano Spalletti in conferenza, ci sarà però bisogno di un altro portiere, che abbia esperienza anche a livello internazionale. Tanti i nomi che girano intorno alla società, da Neto a Salvatore Sirigu, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo obiettivo. Idea Lunin Lunin Real Madrid (Photo: Getty Images) Secondo quanto riportato dal giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) La questione portieri nelè ancora da definire: si era parlato di rivoluzione già a fine stagione per quanto riguarda la difesa dei pali. È già andato via David Ospina, che ha deciso di iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Nassr. L’idea della dirigenza azzurra è quella di riconfermare Meret, con cui c’è un principio di accordo per il rinnovo, ma stenta adre l’ufficialità. Tuttavia, come dichiarato dal tecnico Luciano Spalletti in conferenza, ci sarà però bisogno di un altro portiere, che abbia esperienza anche a livello internazionale. Tanti i nomi che girano intorno alla società, da Neto a Salvatore Sirigu, ma nelle ultime ore è spuntato un nuovo obiettivo. Idea Lunin Lunin(Photo: Getty Images) Secondo quanto riportato dal giornalista Rai ed esperto di mercato Ciro Venerato, ...

