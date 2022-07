Da Senato ok riforma Regolamento, ma è scontro su linguaggio genere (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il Senato ha approvato la riforma del Regolamento che prevede una serie di adeguamenti a seguito della revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma è polemica tra i partiti sulla bocciatura, avvenuta a voto segreto, dell'emendamento per introdurre la parità di genere nel linguaggio delle comunicazioni ufficiali e nel Regolamento. "Se questo è l'anticipo del nuovo Parlamento, abbiamo un motivo in più per lottare con forza. La nostra Italia crede nell'eguaglianza", ha commentato la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. Critica anche la collega di partito e presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi: "Questa è la destra reazionaria che vuole guidare il Paese: per loro le donne non esistono neanche nel ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ilha approvato ladelche prevede una serie di adeguamenti a seguito della revisione costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma è polemica tra i partiti sulla bocciatura, avvenuta a voto segreto, dell'emendamento per introdurre la parità dineldelle comunicazioni ufficiali e nel. "Se questo è l'anticipo del nuovo Parlamento, abbiamo un motivo in più per lottare con forza. La nostra Italia crede nell'eguaglianza", ha commentato la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. Critica anche la collega di partito e presidente del gruppo alSimona Malpezzi: "Questa è la destra reazionaria che vuole guidare il Paese: per loro le donne non esistono neanche nel ...

