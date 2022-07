Da Orio nuovo volo per Lisbona con easyJet (Di mercoledì 27 luglio 2022) Orio al Serio. easyJet incrementa i collegamenti tra Italia e Portogallo con la nuova rotta, inedita, tra Bergamo e Lisbona. I biglietti per la capitale portoghese saranno in vendita dal 15 agosto, mentre il collegamento sarà operativo dal 30 ottobre 2022 con tre voli alla settimana il lunedì, il giovedì e la domenica. La capitale portoghese si aggiunge al ventaglio di mete internazionali raggiungibili grazie ai voli easyJet dai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo nei prossimi weekend autunnali e festività invernali, che comprende alcune delle città europee più ambite come Amsterdam, Parigi e Londra. Grazie alla nuova rotta, quest’inverno easyJet amplia il proprio network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti lombardi di Milano Bergamo e Malpensa – che include ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 27 luglio 2022)al Serio.incrementa i collegamenti tra Italia e Portogallo con la nuova rotta, inedita, tra Bergamo e. I biglietti per la capitale portoghese saranno in vendita dal 15 agosto, mentre il collegamento sarà operativo dal 30 ottobre 2022 con tre voli alla settimana il lunedì, il giovedì e la domenica. La capitale portoghese si aggiunge al ventaglio di mete internazionali raggiungibili grazie ai volidai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Milano Bergamo nei prossimi weekend autunnali e festività invernali, che comprende alcune delle città europee più ambite come Amsterdam, Parigi e Londra. Grazie alla nuova rotta, quest’invernoamplia il proprio network di destinazioni portoghesi raggiungibili dagli aeroporti lombardi di Milano Bergamo e Malpensa – che include ...

