Da oggi si possono bloccare le telefonate dai call center sul cellulare, ecco come (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi, 27 luglio, è possibile iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni per richiedere di non ricevere più comunicazioni commerciali sia sul numero fisso sia sul mobile. Se non rispettano le nuove procedure, gli operatori rischiano multe fino a 20 milioni di euro

