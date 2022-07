Da Elly Schlein a Pizzarotti | la carica dei “giovani” che il Pd vuole candidare per il voto degli under 35

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Le stimeultimi sondaggi descrivono una situazione difficile per il Partito Democratico alle elezioni 2022. E prevedono molte sconfitte nei collegi uninominali. Ovvero proprio quelli decisivi per determinare il risultato delle urne. Per questo il segretario Enrico Letta sta pensando a nuove candidature. Che escano dal perimetro “culturale” Dem e portino voti provenienti dalla società civile. Per attirare quell’elettorato35 che potrebbe essere decisivo nello sparigliare i giochi. Uno di questi nomi, fa sapere oggi il Corriere della Sera, è quello di. Che alle elezioni in Emilia-Romagna ha preso 22 mila preferenze e attualmente è vicepresidente del Consiglio regionale. E ha sfidato in più occasioni Matteo Salvini nella campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Stefano Bonaccini. Un ...

La Repubblica

Adesso dobbiamo costruire una alleanza di centrosinistra che a mio parere, come succede in Emilia - Romagna da sette anni, va, in questo caso, da Renzi e Calenda fino ae che si ...Azione a parte, a due mesi esatti dal voto per le Politiche, del listone Pd dovrebbero far parte Art.1 , il Psi di Enzo Maraio, Demos e il movimento green guidato da. Il segretario ha ... Effetto elezioni: in Regione esce Elly Schlein, entra Isabella Conti In pole, Schlein, Cuppi, Zampa. Chance per Lembi. Chi è in carica da più di 15 anni deve chiedere la deroga. Benamati pronto all'atto di generosità, ma potrebbe correre: è in Parlamento da 14 anni e 6 ...