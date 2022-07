Crosetti: non è vero che nel calcio il doping non esiste, è che nessuno ha voluto dimostrare il contrario (Di mercoledì 27 luglio 2022) Palomino, difensore dell’Atalanta, positivo a un controllo antidoping. “Un ottimo mestierante di una squadra che da anni corre davvero molto”. Lo scrive, su Repubblica, Maurizio Crosetti, in un commento dedicato al doping nel calcio. Qualcosa che torna sempre. “La trafila è sempre la stessa, un po’ da commedia all’italiana: io non sapevo, io non volevo, era solo una pomata, era uno spray per i foruncoli, era un collirio. Il passato ci regalò perle surreali quando qualcuno diede la colpa a uno shampoo o alle troppe bistecche: sia come sia, di solito paga un atleta solamente, a volte insieme a un medico un po’ disinvolto, mai però che si cerchi qualcosa di più o che si vada un poco in profondità. Il sistema non gradisce, e ancora si fa scudo con una frase vecchia di decenni: nel calcio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Palomino, difensore dell’Atalanta, positivo a un controllo anti. “Un ottimo mestierante di una squadra che da anni corre davmolto”. Lo scrive, su Repubblica, Maurizio, in un commento dedicato alnel. Qualcosa che torna sempre. “La trafila è sempre la stessa, un po’ da commedia all’italiana: io non sapevo, io non volevo, era solo una pomata, era uno spray per i foruncoli, era un collirio. Il passato ci regalò perle surreali quando qualcuno diede la colpa a uno shampoo o alle troppe bistecche: sia come sia, di solito paga un atleta solamente, a volte insieme a un medico un po’ disinvolto, mai però che si cerchi qualcosa di più o che si vada un poco in profondità. Il sistema non gradisce, e ancora si fa scudo con una frase vecchia di decenni: nel...

