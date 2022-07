Croazia | apre ponte che collega Dubrovnik al territorio nazionale

RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #Croazia ha inaugurato il ponte che si collega direttamente alla parte meridionale del Paese tagliando fuori la stri… - EURACTIVItalia : La #Croazia ha inaugurato il ponte che si collega direttamente alla parte meridionale del Paese tagliando fuori la… - GhiselliFabio1 : 2,4 km di ponte finanziato per l'80% con fondi #Eu (costruito dai cinesi). Qualche idea per i 3,3 km del… - DavidMazzerelli : Realizzato da un'impresa cinese, finanziato dalla UE: in #Croazia apre il ponte Sabbioncello, oltre 2 chilometri pe… - globenoteslive : Croazia: apre ponte che collega Dubrovnik a territorio nazionale -

E' stato inaugurato il ponte di Pelješac (Sabbioncello in italiano) nel sud della Dalmazia, il più grande progetto infrastrutturale costruito in Croazia nell'ultimo decennio, finanziato per l'ottanta per cento dai fondi europei. Il ponte, lungo 2.404 metri, collega la costa dalmata con la penisola di Pelješac, e in questo modo connetterà il territorio nazionale croato. Dopo diversi anni di costruzione di questa imponente struttura, ora si può viaggiare lungo la costa croata con un po' più di facilità.