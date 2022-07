Cristiano Ronaldo: nuove conferme sul Napoli, è disposto a farlo pur di lasciare lo United (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cristiano Ronaldo vuole giocare la Champions League e il suo entourage sta lavorando per fargli lasciare il Manchester United. I Red Devils sembrano irremovibili sulla loro decisione di tenere l’ex Real Madrid e Juventus fino a giugno, ma dal canto suo il portoghese non ha intenzione di “perdere” una stagione giocando l’Europa League. Cristiano Ronaldo ha deciso, ormai da tempo, e lo ha ribadito oggi: vuole andarsene dal Manchester United. Oggi il suo entourage ha espresso nuovamente il desiderio di cambiare aria e di accasarsi in una squadra che gli consenta di giocare la massima competizione europea, lasciando aperta anche l’ipotesi prestito secco e rinnovo. Cristiano Ronaldo. Foto: Getty A fare il punto della situazione è ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022)vuole giocare la Champions League e il suo entourage sta lavorando per fargliil Manchester. I Red Devils sembrano irremovibili sulla loro decisione di tenere l’ex Real Madrid e Juventus fino a giugno, ma dal canto suo il portoghese non ha intenzione di “perdere” una stagione giocando l’Europa League.ha deciso, ormai da tempo, e lo ha ribadito oggi: vuole andarsene dal Manchester. Oggi il suo entourage ha espresso nuovamente il desiderio di cambiare aria e di accasarsi in una squadra che gli consenta di giocare la massima competizione europea, lasciando aperta anche l’ipotesi prestito secco e rinnovo.. Foto: Getty A fare il punto della situazione è ...

