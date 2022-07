Cristiano Ronaldo fa braccio di ferro con lo United | Mendes si guarda intorno

(Di mercoledì 27 luglio 2022) CR7 vuole lasciare i Red Devilsvuole andare via, ma il Manchesterper ora fa muro. Come riferito da Fabrizio Romano via Twitter il fuoriclasse portoghese sta vivendo una situazione simile a quella attraversata lo scorso anno con la Juve.ha manifestato la volontà di cambiare aria a Ten Hag, ma i Red Devils non accettano. E l’agente, come nel 2021, aspetta il momento opportuna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #PremierLeague, @ManUtd | Cristiano #Ronaldo è arrivato al centro sportivo del club insieme all'agente Jorge Mendes… - FrankKhalidUK : Jose Mourinho in the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate. - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo durant ce Mercato : - MrSerpiko84 : RT @ANSACampania: Stampa Spagna, Napoli più vicino a Cristiano Ronaldo - Sicariobdt : RT @iznat4: Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore del Napoli -

Dopo l'hastag #ContraCR7 diventato rapidamente virale su Twitter, c'è un'altra dura presa di posizione dei tifosi dell'Atletico Madrid nei confronti dell'ipotesi chegiochi nella loro squadra. Così la 'Unión Internacional de Penas' dell'Atletico, l'ente che gestisce oltre 300 gruppi organizzati di tifosi biancorossi in giro per il mondo, ha ...... dalla Spagna rimbalza l'indiscrezione che riapre una clamorosa pista per i colori azzurri: il Napoli ci prova per. Una notizia che viene, però, accolta con freddezza dai tifosi. ...Ancora nessuno sviluppo in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. Come ormai è noto, l'attaccante portoghese vuole lasciare il Manchester United per giocare in ...Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli. E’ la la solita notizia di fantamercato o c’è qualcosa di vero […] Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare a Napoli. E’ la la solita notizia di fantamercato ...