Crisi energetica, dopo la partita per lo Schalke 04 solo docce fredde (Di mercoledì 27 luglio 2022) La Crisi energetica in Germania, è un tema anche per il calcio. Lo Spiegel racconta che ai giocatori dello Schalke 04, dopo la partita di domenica prossima con il Bremer allo stadio Marschweg, toccherà fare la doccia con l’acqua fredda. Vale per i cittadini della città di Oldenburg in Bassa Sassonia, e deve valere anche per i ricchi calciatori della Bundesliga: nell’ambito di un piano di risparmio dei consumi, l’amministrazione locale ha disattivato durante le vacanze scolastiche il sistema centralizzato di acqua calda che serve gli impianti comunali. Il comitato olimpico tedesco intanto ha inviato un documento al governo federale, chiedendo aiuti finanziari per le società sportive, perché proprio per i rincari dell’energia nei prossimi mesi è a rischio l’attività di piscine e palazzetti. La stessa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lain Germania, è un tema anche per il calcio. Lo Spiegel racconta che ai giocatori dello04,ladi domenica prossima con il Bremer allo stadio Marschweg, toccherà fare la doccia con l’acqua fredda. Vale per i cittadini della città di Oldenburg in Bassa Sassonia, e deve valere anche per i ricchi calciatori della Bundesliga: nell’ambito di un piano di risparmio dei consumi, l’amministrazione locale ha disattivato durante le vacanze scolastiche il sistema centralizzato di acqua calda che serve gli impianti comunali. Il comitato olimpico tedesco intanto ha inviato un documento al governo federale, chiedendo aiuti finanziari per le società sportive, perché proprio per i rincari dell’energia nei prossimi mesi è a rischio l’attività di piscine e palazzetti. La stessa ...

ItalyMFA : Il Min @luigidimaio a 'Med-Or Day 2022' con Min @guerini_lorenzo e il Pres @fondazionemedor Minniti: “la crisi ucra… - RobTallei : Spiegate voi a uno straniero che (nonostante guerra, pandemia, inflazione, crisi energetica, etc.) nella nostra cam… - luigidimaio : Il Governo ha subito dato il massimo contro la crisi energetica. Questo lavoro sta pagando: dopo poche settimane da… - carlobjj89 : #crisigoverno non c’è da preoccuparsi per la crisi energetica .. il prossimo governo leccherà il culo sicuramente alla #russia. - napolista : Crisi energetica, dopo la partita per lo Schalke 04 solo docce fredde Perché a Oldenburg hanno sospeso l’acqua cal… -