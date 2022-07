Covid | Veneto | 8 438 nuovi casi e 14 vittime in 24 ore

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Sono 8.438 idi- 19 segnalati innelle ultime 24 ore, una tendenza in discesa, che porta il totale dei contagi a 2.076.120. Il bollettino regionale segnala 14, per un ...

Sono 8.438 i nuovi casi di- 19 segnalati innelle ultime 24 ore, una tendenza in discesa, che porta il totale dei contagi a 2.076.120. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, per un totale di 15.037. Scendono ......7% nel Nord - Ovest (prima la Lombardia con il 23,8%), del 22,2% nel Nord - Est (10,7%), del ... Il 63,3% delle denunce da- 19 e il 21,5% dei casi mortali rientrano nel settore della sanità ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.Sono 8.438 i nuovi casi di Covid-19 segnalati in Veneto nelle ultime 24 ore, una tendenza in discesa, che porta il totale dei contagi a 2.076.120. Il bollettino regionale segnala 14 vittime, per un to ...