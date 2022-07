Covid oggi Toscana, 3.464 contagi e 11 morti: bollettino 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.464 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 11 morti. Tra i nuovi casi, 714 sono stati rilevati con tampone molecolare e 2.750 da test rapido antigenico. oggi sono stati eseguiti 2.278 tamponi molecolari e 15.784 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,2% è risultato positivo. L’età media dei 3.464 nuovi positivi odierni è di 51 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono oggi 95.266, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 760 (3 in più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.464 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 11. Tra i nuovi casi, 714 sono stati rilevati con tampone molecolare e 2.750 da test rapido antigenico.sono stati eseguiti 2.278 tamponi molecolari e 15.784 tamponi antigenici rapidi, di questi il 19,2% è risultato positivo. L’età media dei 3.464 nuovi positivi odierni è di 51 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 30% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Gli attualmente positivi sono95.266, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 760 (3 in più ...

