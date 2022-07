Covid oggi Italia, calo ricoveri in ospedale (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Cambia segno la curva dei ricoveri Covid in Italia secondo i dati diffusi oggi dal report, relativo alla settimana 19 al 26 luglio, negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Dopo l’ultimo mese in salita, la percentuale di occupazione da parte dei pazienti Covid nei reparti di area medica segna una lieve diminuzione, pari a -2%, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Nell’ultima settimana negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso anche per i casi di pazienti ‘con Covid’, la cui crescita era stata importante nell’ultimo periodo, si registra una diminuzione (-4,2%). Tuttavia i pazienti trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero ma arrivati in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Cambia segno la curva deiinsecondo i dati diffusidal report, relativo alla settimana 19 al 26 luglio, negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Dopo l’ultimo mese in salita, la percentuale di occupazione da parte dei pazientinei reparti di area medica segna una lieve diminuzione, pari a -2%, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive. Nell’ultima settimana negli ospedali aderenti alla rete sentinella della Fiaso anche per i casi di pazienti ‘con’, la cui crescita era stata importante nell’ultimo periodo, si registra una diminuzione (-4,2%). Tuttavia i pazienti trovati incidentalmente positivi al tampone pre-ricovero ma arrivati in ...

