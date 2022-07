Covid oggi Calabria, 2.566 nuovi contagi e 13 morti: bollettino 27 luglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.566 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 27 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 13 morti (per un totale di 2.802 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +731 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 331) e, infine, -5 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.566 ida coronavirus in, 272022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 13(per un totale di 2.802 decessi). Il, inoltre, registra +731 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 331) e, infine, -5 terapie intensive (per un totale di 10). L'articolo proviene da Italia Sera.

preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - arianonews : Covid in Irpinia-Oggi 508 persone positive in provincia - francscarra8 : RT @chiaralucetw: #covid mentre il Giappone riconosce i primi risarcimenti per danni da vaccino, oggi la Rai promuoverà la #quartadose. All… -