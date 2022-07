Covid | Lopalco | “Origine naturale virus condivisa | archiviamo altre teorie”

(Di mercoledì 27 luglio 2022) (Adnkronos) – Gli studi più recenti sull’di Sars-CoV-2, “non fanno altro che aggiungere ulteriore evidenza ad una teoria ampiamente accettata dalla comunità scientifica, ovvero l’dele il salto di specie avvenuto in un mercato, come già successo in passato consimili.pure”. A dirlo all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

