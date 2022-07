Covid, in Campania stabile il tasso di incidenza: calano i ricoveri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, sono 5.887 i neo positivi al Covid su 29.419 test esaminati. Tre deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continua il calo di ricoveri nelle terapie intensive con 30 posti letto occupati ( -3 rispetto a ieri) e in degenza con 659 posti letto occupati (-7 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.887 di cui: Positivi all’antigenico: 5.518 Positivi al molecolare: 369 Test: 29.419 di cui: Antigenici: 24.088 Molecolari: 5.331 ?Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cala, in, ildi. Secondo i dati del Bollettino della Regione, sono 5.887 i neo positivi alsu 29.419 test esaminati. Tre deceduti nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continua il calo dinelle terapie intensive con 30 posti letto occupati ( -3 rispetto a ieri) e in degenza con 659 posti letto occupati (-7 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 5.887 di cui: Positivi all’antigenico: 5.518 Positivi al molecolare: 369 Test: 29.419 di cui: Antigenici: 24.088 Molecolari: 5.331 ?Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Report posti ...

