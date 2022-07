Covid, il vaccino contro tutte le variant funziona sui topi. Individuata un’area della proteina spike come bersaglio (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il segreto per difenderci dalle pandemie, presenti e future, potrebbe nascondersi in una particolare componente del coronavirus, ovvero la subunità 2 della proteina spike di Sars Cov 2. Quest’area specifica, secondo i ricercatori del Francis Crick Institute di Londra, sarebbe importante per lo sviluppo di un vaccino pan-coronavirus, cioè efficace contro tutte le varianti del coronavirus, nonché contro nuovi virus ed i comuni raffreddori. Lo studio è stato pubblicato su Science Translational Medicine. Al momento è possibile contrarre il Covid più di una volta e nelle sue diverse varianti, perché al pari dei comuni raffreddori la famiglia del coronavirus muta frequentemente e generalmente la protezione che sviluppiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il segreto per difenderci dalle pandemie, presenti e future, potrebbe nascondersi in una particolare componente del coronavirus, ovvero la subunità 2di Sars Cov 2. Quest’area specifica, secondo i ricercatori del Francis Crick Institute di Londra, sarebbe importante per lo sviluppo di unpan-coronavirus, cioè efficacelei del coronavirus, nonchénuovi virus ed i comuni raffreddori. Lo studio è stato pubblicato su Science Translational Medicine. Al momento è possibile contrarre ilpiù di una volta e nelle sue diversei, perché al pari dei comuni raffreddori la famiglia del coronavirus muta frequentemente e generalmente la protezione che sviluppiamo ...

Agenzia_Ansa : Per la prima volta in Giappone il ministero della Salute ha approvato un risarcimento per la famiglia di una person… - Corriere : Vaccinare contro Covid e influenza insieme fa aumentare gli effetti collaterali (che sono comunque lievi) - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - theciosaz : @Hydrus38506885 @boni_castellane Non dire le bugie troll. Qui c’è l’intervista de interessato - Barbarameloni11 : Secondo un'analisi dei dati ufficiali del Regno Unito e dell'Australia a cura di Rob Verkerk Ph.D., le persone che… -