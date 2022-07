Covid. Aifa. 138mila eventi avversi su 138 mln dosi vaccino, 82% non gravi (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Tra il 27 dicembre 2020, data di avvio della campagna vaccinale anti-Covid, e il 26 giugno 2022, per i 5 vaccini in uso in Italia sono arrivate all'Agenzia italiana del farmaco Aifa quasi 138mila (137.899) segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di oltre 138 milioni di dosi somministrate (138.199.076), di cui l'81,8% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 100 eventi avversi ogni 100.000 dosi. E' quanto emerge dal 12esimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 pubblicato dall'Aifa. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Milano, 27 lug. (Adnkronos Salute) - Tra il 27 dicembre 2020, data di avvio della campagna vaccinale anti-, e il 26 giugno 2022, per i 5 vaccini in uso in Italia sono arrivate all'Agenzia italiana del farmacoquasi(137.899) segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di oltre 138 milioni disomministrate (138.199.076), di cui l'81,8% riferite anon, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 100ogni 100.000. E' quanto emerge dal 12esimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19 pubblicato dall'. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di ...

