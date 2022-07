Covid | 63 837 i nuovi positivi | 207 le vittime

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 63.837 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 317.720 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza. I decessi sono 207, in calo rispetto ai 253 di ieri, per un totale di 171.439 dall'inizio dell'epidemia. Il rapporto tamponi-si attesta al 20,1%, contro il 19,7% di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 424, dieci in meno rispetto a ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 11.094, 30 in meno rispetto a ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it