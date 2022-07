alto_adige : Covid, nelle ultime 24 ore 561 nuovi casi ma nessun morto, 6400 in isolamento - Tgyou24 : Ecco i dati delle vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 17.30 del 25 luglio 2022. Complessivamente sono stat… -

Agenzia ANSA

L'Alto Adige registranuovi casi(21 pcr e 540 test antigenici). La incidenza settimanale continua a calare e ora è di 759 ( - 56). Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Gli altoatesini in quarantena ...... 446.452 (23.781) (2.529) · Sardegna: 410.475 (39.253) (2.294) · Umbria: 345.(21.614) (1.494) · ... 80.793 (5.713) (335) · Valle d'Aosta: 41.475 (1.887) (202) Bollettino26 luglio 2022, totale ... Covid: 561 nuovi casi e incidenza in discesa in Alto Adige L'Alto Adige registra 561 nuovi casi Covid (21 pcr e 540 test antigenici). La incidenza settimanale continua a calare e ora è di 759 (-56). Non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore. Gli altoatesi ...I dati del bollettino quotidiano della Provincia di Bolzano: quasi 1400 le persone guarite nelle ultime 24 ore ...