“Costretta a subire questo”. Jessica Selassié sui social con gli avvocati (Di mercoledì 27 luglio 2022) Jessica Selassié vittima di stalking dopo il GF Vip 6. Lo ha rivelato lei nel corso di una diretta sulla sua pagina Instagram dove, con i suoi legali, ha affrontato gli aspetti di questo reato particolarmente odioso. “Le persone famose, note al pubblico – ha dichiarato Jessica – hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite. Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione”. “Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi. Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre a riempirti di insulti. A volte diventano delle vere e proprie azioni, magari ti lanciano qualcosa pur di andarti a ferire e di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022)vittima di stalking dopo il GF Vip 6. Lo ha rivelato lei nel corso di una diretta sulla sua pagina Instagram dove, con i suoi legali, ha affrontato gli aspetti direato particolarmente odioso. “Le persone famose, note al pubblico – ha dichiarato– hanno a che fare con gli stalker che spesso sono i fan numero uno e vanno oltre quel limite. Diventano ossessionati da quella persona e cercano in qualunque modo di avere una comunicazione con lei o comunque riescono a scoprire dove lavorano piuttosto che un ufficio, un’abitazione”. “Spediscono regali e quando non vengono calcolati diventano aggressivi. Cambiano e lì iniziano anche a farti delle minacce, oltre a riempirti di insulti. A volte diventano delle vere e proprie azioni, magari ti lanciano qualcosa pur di andarti a ferire e di ...

