Costa Smeralda, “200 euro per un cesto di frutta”: un altro scontrino da capogiro fa il giro dei social (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima la colazione a Capri, ora il pasto consumato al Nikki Beach di Porto Cervo. L’utente di TikTok Gianmarco Di Ronza continua a postare gli scontrini salatissimi di alcune località di villeggiatura nelle quali si reca. Se pochi giorni fa a suscitare clamore erano quei 78 euro per una colazione a Capri, ora fa discutere il cesto di frutta a 200 euro in Costa Smeralda. La spesa risale al 23 luglio e il conto totale è di 821 euro, di cui 200 solamente in frutta. Il resto sono 95 euro per un piatto di sushi, 10 euro per una bottiglia d’acqua, 36 euro per un piatto di tonnarelli allo scoglio, 275 per una bottiglia di champagne da 75cl, 205 euro per il lettino. Anche questa volta gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Prima la colazione a Capri, ora il pasto consumato al Nikki Beach di Porto Cervo. L’utente di TikTok Gianmarco Di Ronza continua a postare gli scontrini salatissimi di alcune località di villeggiatura nelle quali si reca. Se pochi giorni fa a suscitare clamore erano quei 78per una colazione a Capri, ora fa discutere ildia 200in. La spesa risale al 23 luglio e il conto totale è di 821, di cui 200 solamente in. Il resto sono 95per un piatto di sushi, 10per una bottiglia d’acqua, 36per un piatto di tonnarelli allo scoglio, 275 per una bottiglia di champagne da 75cl, 205per il lettino. Anche questa volta gli ...

FQMagazineit : Costa Smeralda, “200 euro per un cesto di frutta”: un altro scontrino da capogiro fa il giro dei social - sardanews : Donna scompare in Costa Smeralda, ricerche con elicottero - Sardegna - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Cifre incredibili Scontrino-choc in Costa Smeralda Quanto costa un cesto di frutta? - infoitinterno : Porto Cervo, conto choc al locale in Costa Smeralda. La denuncia: «Ho speso 200 euro per un cesto di frutta» - GiovanniCalvisi : Foto appena pubblicata @ Costa Smeralda -

Donna scompare in Costa Smeralda, ricerche con elicottero Da ieri sera a Porto Cervo, in Costa Smeralda, si sono perse le tracce di una donna di 75 anni. La macchia dei soccorsi si è subito messa in moto e nelle ricerche sono impegnate numerose squadre dei Vigili del fuoco, i carabinieri ... Non solo al mare, le 10 case più care d'Italia Il secondo gradino del podio va a una proprietà di 10.000 m 2 a Porto Rotondo , nel cuore della Costa Smeralda, dal valore di 19.500.000 euro. La tenuta è immersa in un verde lussureggiante con ... Costa Smeralda Donna scompare in Costa Smeralda, ricerche con elicottero Da ieri sera a Porto Cervo, in Costa Smeralda, si sono perse le tracce di una donna di 75 anni. La macchia dei soccorsi si è subito messa in moto e nelle ricerche sono impegnate numerose squadre dei V ... Porto Cervo, conto choc al locale in Costa Smeralda. La denuncia: «Ho speso 200 euro per un cesto di frutta» Dopo la colazione da 78 euro a Capri, il conto folle in Costa Smeralda. Gianmarco Di Ronza torna a colpire su TikTok e stavolta la "denuncia" social riguarda uno dei locali più ... Da ieri sera a Porto Cervo, in, si sono perse le tracce di una donna di 75 anni. La macchia dei soccorsi si è subito messa in moto e nelle ricerche sono impegnate numerose squadre dei Vigili del fuoco, i carabinieri ...Il secondo gradino del podio va a una proprietà di 10.000 m 2 a Porto Rotondo , nel cuore della, dal valore di 19.500.000 euro. La tenuta è immersa in un verde lussureggiante con ... Massimo Marcialis: dal 1962 custodi della Costa Smeralda Da ieri sera a Porto Cervo, in Costa Smeralda, si sono perse le tracce di una donna di 75 anni. La macchia dei soccorsi si è subito messa in moto e nelle ricerche sono impegnate numerose squadre dei V ...Dopo la colazione da 78 euro a Capri, il conto folle in Costa Smeralda. Gianmarco Di Ronza torna a colpire su TikTok e stavolta la "denuncia" social riguarda uno dei locali più ...