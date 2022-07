Così Johnny Depp ha cambiato la storia Vittorio Feltri | abusi e scandali | perché cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Metoo, cioè "anch' io", "anch' io" ho subito un abuso da parte di un maschio alfa che altrimenti avrebbe stroncato la mia carriera sul nascere. Vi ricordate? Un paio di anni fa, si scatenaronoa ripetizione in quel di Hollywood, con qualche cascame nel resto del mondo, Italia compresa. Le attrici riferivano di essere sottoposte a ricatto sessuale: o mi fai divertire, qui sul divano, o non avrai la parte. Se ci stai, ti prometto una luminosa carriera. Se non ci stai, puoi tornare a fare la cameriera. Uscirono allo scoperto Asia Argento, Rose McGowan e tante altre, fra le quali un'attrice promettente ma ancora di secondo piano, Amber Heard, sposata con una superstar,. Le teste rotolavano, mozzate dall'indignazione popolare. Due esempi per tutti. Harvey Weinstein, produttore-guru del cinema, radical chic conclamato, ...