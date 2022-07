Cos’è l’ascolto attivo con i bambini e quali benefici genera

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Ihanno bisogno di essere ascoltati per crescere serenamente e diventare maturi e autonomi. Per questoè fondamentale. Sembrerebbe scontato, ma non sempre lo è. Quante volte, infatti, capita di non prestare davvero attenzione non solo alle parole dei figli, ma a tutti i modi che hanno per comunicare le loro emozioni e stati d’animo? Vediamo allora più da vicinocon i, ichee le strategie migliori per praticarlo ogni giorno.? Spesso i genitori si lamentano del fatto che i figli non li ascoltano. Prima di attribuire aiquesto tipo di responsabilità, bisogna chiarire ...