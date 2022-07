Cos’è, come funziona e come iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi, mercoledì 27 luglio 2022, si potrà dire basta alle chiamate “moleste” di telemarketing. Anche da cellulare, ma non proprio tutte. Il Registro pubblico delle opposizioni, dunque, è entrato nel vivo e consente a tutti i cittadini di iscriversi affinché il proprio numero di telefono smetta di essere presente (e utilizzabili) nelle liste degli operatori di telemarketing. Tutto nasce dal lavoro della Fondazione Ugo Bordoni che gestisce il RPO. Proviamo a capire come funziona. Registro pubblico opposizioni, Cos’è e come funziona Il primo giorno è stato piuttosto complicato. Per via dell’alto numero di accessi, la piattaforma ha ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Da oggi, mercoledì 27 luglio 2022, si potrà dire basta alle chiamate “moleste” di telemarketing. Anche da cellulare, ma non proprio tutte. Il, dunque, è entrato nel vivo e consente a tutti i cittadini diaffinché il proprio numero di telefono smetta di essere presente (e utilizzabili) nelle liste degli operatori di telemarketing. Tutto nasce dal lavoro della Fondazione Ugo Bordoni che gestisce il RPO. Proviamo a capireIl primo giorno è stato piuttosto complicato. Per via dell’alto numero di accessi, la piattaforma ha ...

