Cosa ci consiglia di ascoltare e leggere Barack Obama quest' estate

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Tra la distopia 'Verso il Paradiso' e le canzoni di Beyoncé Come ogni annopubblica i suoi consigli di lettura e di ascolto per l'. E se per i romanzi molto si perde in traduzione (banalmente, non tutti i libri usciti da noi, ma ne parliamo dopo), per le canzoni è tutta un'altra musica. Insomma, qual è la playlist …