Coronavirus, 63.837 nuovi casi e 207 morti. In calo ricoverati in reparto e terapia intensiva (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 63.837 nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 tra i 317.720 tamponi processati. L'incidenza è al 20,1%. I morti riportati nel bollettino sono 207. In calo i ricoverati in area medica e in terapia intensiva: il saldo ingressi-uscite dai reparti ordinari è -30 posti letto occupati, mentre in rianimazione è -10. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

