Controanalisi per Palomino | giudizio a fine estate

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La Serie A torna ad affrontare il doping. Il difensore centrale dell’Atalanta, José Luis, è risultato positivo a un test antidoping a sorpresa effettuato all’inizio del ritiro (tra il 4 e il 6 luglio) da Nado Italia a Zingonia. Il Tribunale nazionale antidoping ha immediatamente sospeso in via cautelare l’argentino che è ora chiamato Calcio e Finanza.

La sospensione in via cautelare del difensore José Luis Palomino, la riscontrata positività al Clostebol Metabolita ha completamente spiazzato tutto il mondo. Si tratta del Trofodermin. Il difensore è distrutto. Cerca tra le medicine che ha in casa quella che potrebbe contenere la sostanza vietata. Ha tre giorni per chiedere le controanalisi. L'argentino non ha superato un controllo a sorpresa effettuato a inizio mese, durante il quale sono state trovate tracce di Clostebol, uno steroide anabolizzante presente soprattutto in alcune pomate.