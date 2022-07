Conti correnti e risparmi non sono più al sicuro | il raggiro che sta svaligiando gli italiani

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Le frodi finanziarie a danno diin costante aumento. A dichiararlo la Polizia postale che però fornisce anche alcuni preziosi consigli per difenderci. Sempre che nel 2021, rispetto al 2020, le frodi finanziarie siano aumentate del 27%, tra furto di credenziali per accesso ai sistemi di home banking, sottrazione di numeri L'articolo NewNotizie.it.

cacciamosche : @albemutti @iurimariaprado Però poi non vi lamentate se i politici entrano sui vostri conti correnti con la ruspa. - RoccoPoliti : DA SETEMBRE 2022 CHIUDERANNO TUTTI I CONTI CORRENTI DELLE CONGREGAZIONI DEI TDG 26/7/2022 - giopalmer1 : @pietroraffa Esattamente 30 anni fa 1992 ricordo un prelievo forzoso del 6x mille sui conti correnti bancari degli… - giopalmer1 : @Loops40994697 @edocardella 1992 Ricordo anche un prelievo forzoso del 6x mille sui conti correnti bancari degli i… - leomate : @iuvinale_n Però ieri ho letto che il partito Udc svizzero iniziava ad avere perplessità sulla loro presa di posizi… -

Di Francesca Testa - 27/07/2022 Le frodi finanziarie a danno di risparmi esono in costante aumento. A dichiararlo la Polizia postale che però fornisce anche alcuni preziosi consigli per difenderci. Sempre che nel 2021, rispetto al 2020, le frodi finanziarie ...Non hanno le funzioni deiclassici ad eccezione della possibilità di versamento e di prelievo. I Buoni del Tesoro poliennale sono obbligazioni emesse dallo Stato italiano. Il ...Le frodi finanziarie a danno di risparmi e conti correnti sono in costante aumento. A dichiararlo la Polizia postale. Impariamo a difenderci.Presentati ieri i risultati del primo semestre del colosso del lusso. Il fatturato sale del 28% in 6 mesi. Utili per 6,5 miliardi. Arnault: ottimo inizio d’anno ...