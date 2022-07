Conte dice che i Cinque Stelle saranno il terzo polo del «campo giusto»

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Giuseppe, leader del Movimento, non si sente colpevole della crisi di governo che ha fatto cadere Mario Draghi. «È in corso una caccia alle streghe contro il Movimento, ma siamo abituati: a un certo apparato di potere abbiamo pestato più volte i piedi, lo sappiamo»,al Corriere. E poi ricostruisce i fatti dal suo punto di vista: «Il governo – su volontà del Pd – ha inserito una norma per costruire un mega-inceneritore dentro un decreto per aiutare cittadini e imprese in crisi. È stata una provocazione inaccettabile contro il M5S. Tutto parte da qui. Poi il resto lo avete visto con i vostri occhi: in questa crisi di governo il M5S ha chiesto al premier risposte concrete alle urgenze del Paese. La destra, invece, ha solo chiesto più poltrone per se stessa. E Draghi ci ha voltato le spalle, con il ...