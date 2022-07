Conferenza Afghanistan, Tashkent: finalmente forum rappresentativo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ieri si è tenuta a Tashkent, in Uzbekistan, la Conferenza internazionale sull'Afghanistan, sul tema "Afghanistan: sicurezza e sviluppo economico", alla quale hanno partecipato rappresentanti speciali ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ieri si è tenuta a, in Uzbekistan, lainternazionale sull', sul tema ": sicurezza e sviluppo economico", alla quale hanno partecipato rappresentanti speciali ...

santegidionews : #Afghanistan, 300 profughi in salvo con i #corridoiumanitari. Mercoledì #27luglio, alle 16, conferenza stampa a Fiu… - Olasz_Baromfi : @Frances20665381 Non solo arrivano na andiamo anche a prenderli con gli aerei. Notizia di oggi.... - nev_it : 'I #corridoiumanitari dall'#Afghanistan sono il frutto della collaborazione tra i vari organismi della società civi… - rbe_radio_tv : RT @nev_it: Comincia la conferenza stampa di benvenuto ai #rifugiati in fuga dall'Afghanistan e arrivati attraverso i #corridoiumanitari or… - nev_it : Comincia la conferenza stampa di benvenuto ai #rifugiati in fuga dall'Afghanistan e arrivati attraverso i… -