Conference League 2022/2023, tabellone terzo turno: possibile incrocio AZ-Dundee (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sipario sul sorteggio del terzo turno di qualificazione di Conference League 2022/23 che si è svolto lunedì 18 luglio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Nel percorso campioni partecipano le otto vincitrici al secondo turno i qualificazione (percorso Campioni) e due squadre eliminate al primo turno di qualificazione di UEFA Champions League. Discorso diverso nel percorso principale dove nove squadre entrano in gara a questo turno insieme alle 45 vincitrici al secondo turno di qualificazione. Percorso Campioni Víkingur Reykjavík (ISL) – Lech Pozna? (POL) / Dinamo Batumi (GEO) RFS (LVA) – Hibernians (MLT) / Levadia Tallinn (EST) Ballkani (KOS) – Sutjeska (MNE) Tirana (ALB) / Zrinjski (BIH) – Tobol ... Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sipario sul sorteggio deldi qualificazione di/23 che si è svolto lunedì 18 luglio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). Nel percorso campioni partecipano le otto vincitrici al secondoi qualificazione (percorso Campioni) e due squadre eliminate al primodi qualificazione di UEFA Champions. Discorso diverso nel percorso principale dove nove squadre entrano in gara a questoinsieme alle 45 vincitrici al secondodi qualificazione. Percorso Campioni Víkingur Reykjavík (ISL) – Lech Pozna? (POL) / Dinamo Batumi (GEO) RFS (LVA) – Hibernians (MLT) / Levadia Tallinn (EST) Ballkani (KOS) – Sutjeska (MNE) Tirana (ALB) / Zrinjski (BIH) – Tobol ...

carmela19921 : RT @calcio_andrea: 12 trofei con uno dei club più grandi d'Europa e la più grande d'Italia, ma 7 anni sprecati via Simo Simone che non vede… - dixibianconero : RT @calcio_andrea: 12 trofei con uno dei club più grandi d'Europa e la più grande d'Italia, ma 7 anni sprecati via Simo Simone che non vede… - Aquila6811 : RT @MatteoDG93: SORTEGGI EUROPEI CHAMPIONS LEAGUE: 25 agosto ore 18 (#Milan, #Inter, #Napoli, #Juventus) EUROPA LEAGUE: 26 agosto ore 13… - tambu1991 : @SimonteCone Emozionato? Io mettevo sù le partite della Roma in Conference League anche solo per sentire “Roma Roma” dell’Olimpico. - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - 2° turno, passano AIK Solna, Cluj e Aris Salonicco -