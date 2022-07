Concorso scuola, troppi errori nelle domande ai candidati. I sindacati chiedono incontro urgente con il Ministero (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima comunicazione del Ministero dell’istruzione in merito alla necessità di ricalcolare i punteggi a seguito di errori riscontrati nella formulazione delle risposte ai quesiti proposti per la prova scritta dei concorsi per docenti della scuola secondaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ennesima comunicazione deldell’istruzione in merito alla necessità di ricalcolare i punteggi a seguito diriscontrati nella formulazione delle risposte ai quesiti proposti per la prova scritta dei concorsi per docenti dellasecondaria. L'articolo .

orizzontescuola : Concorso scuola, troppi errori nelle domande ai candidati. I sindacati chiedono incontro urgente con il Ministero - Alberto_Mauceri : - Profilo3Marco : RT @SI_sinistra: #Scuola, le assunzioni dei docenti bloccate dagli errori del concorso. E' allarme cattedre vuote.Nel Lazio 370 posti da as… - PorcherAncelle : RT @repubblica: Scuola, ancora errori e quesiti fuorvianti al concorso per diventare prof. 'Il ministro Bianchi risponda in Parlamento' [di… - TgrRaiPuglia : A Bari il concorso per le scuole di specializzazione in medicina. Tra le speranze dei ragazzi e l'attesa dei parent… -