Concorso Ripam 1956 posti, assunzioni presso i Ministeri Giustizia, Cultura e Istruzione: esiti prova scritta (Di mercoledì 27 luglio 2022) *aggiornamento del 27/07/2022: tramite avviso sul sito del Formez si comunica ai candidati che gli esiti delle prove scritte svolte il giorno 26 luglio 2022, sono stati pubblicati sulla piattaforma concorsismart. I candidati potranno visionare il proprio elaborato accedendo alla piattaforma online, nella propria area riservata, utilizzando le credenziali SPID. *aggiornamento del 15/07/2022: importanti novità per i candidati iscritti al Concorso Ripam per la copertura di 1956 posti di personale non dirigenziale per i Ministeri della Giustizia, della Cultura e dell’Istruzione: è stato pubblicato il diario della prova scritta, che si svolgerà il giorno 26 luglio 2022 presso la sede di ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 27 luglio 2022) *aggiornamento del 27/07/2022: tramite avviso sul sito del Formez si comunica ai candidati che glidelle prove scritte svolte il giorno 26 luglio 2022, sono stati pubblicati sulla piattaforma concorsismart. I candidati potranno visionare il proprio elaborato accedendo alla piattaforma online, nella propria area riservata, utilizzando le credenziali SPID. *aggiornamento del 15/07/2022: importanti novità per i candidati iscritti alper la copertura didi personale non dirigenziale per idella, dellae dell’: è stato pubblicato il diario della, che si svolgerà il giorno 26 luglio 2022la sede di ...

