Concerti Blanco, l'impatto sulla viabilità (Di mercoledì 27 luglio 2022) . Saranno serate intense, di grande impatto per la mobilità di Roma sud quelle di Blanco a Roma. Atac e Roma Capitale hanno predisposto un piano speciale per la mobilità. L'apertura dei cancelli è previsto alle 14.30, con le prime note, per i Concerti guest, alle ore 20. "Visto l'alto afflusso atteso di spettatori", si legge su Roma Mobilità, "il consiglio è di raggiungere l'evento per tempo e, considerando anche i possibili rallentamenti per la viabilità della zona, utilizzare là dove possibile il trasporto pubblico". L'area è raggiungibile con i bus della linea 664 (partenza da largo dei Colli Albani, dove c'è anche la fermata della metro A), attivi sino alle 2 di notte. La fermata bus più vicina (Capannelle – Appia Nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale. Per arrivare, in zona ci sono anche le linee 654 (ultima partenza ...

