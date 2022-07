Con seconda e terza dose le reazioni avverse al vaccino anti-Covid sono crollate (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Una sospetta reazione avversa ogni mille dosi inoculate di vaccino anti-Covid. È quanto emerge dal dodicesimo Rapporto di farmacovigilanza dell'Aifa, riferito all'intera campagna vaccinale, con le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2022 per i cinque vaccini in uso. Nel periodo considerato sono pervenute 137.899 segnalazioni su un totale di 138.199.076 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 100 ogni 100.000 dosi), di cui l'81,8% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Nel secondo trimestre del 2022 i tassi di segnalazione relativi alla 1a dose restano più elevati rispetto alle dosi successive e sono ... Leggi su agi (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGI - Una sospetta reazione avversa ogni mille dosi inoculate di. È quanto emerge dal dodicesimo Rapporto di farmacovigilanza dell'Aifa, riferito all'intera campagna vaccinale, con le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza tra il 27 dicembre 2020 e il 26 giugno 2022 per i cinque vaccini in uso. Nel periodo consideratopervenute 137.899 segnalazioni su un totale di 138.199.076 di dosi somministrate (tasso di segnalazione di 100 ogni 100.000 dosi), di cui l'81,8% riferite a eventi non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Nel secondo trimestre del 2022 i tassi di segnalazione relativi alla 1arestano più elevati rispetto alle dosi successive e...

Agenzia_Ansa : Da oggi è in onda sulle reti Rai lo spot che invita gli over 60 e la popolazione fragile a fare la vaccinazione ant… - La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Qui si vince o si perde a seconda di chi va a votare, in questo momento chi sta male tend… - FBiasin : “È fondamentale che #Skriniar rimanga con noi. Non possiamo perdere altri pezzi' (gazza) Esistono 2 specie di capi… - silviaindump : @Fa_fanculo @caporix no no, gli amministratori ci sono, ma fanno assemblee solo con i 'directors' del condominio, n… - sulsitodisimone : Con seconda e terza dose le reazioni avverse al vaccino anti-Covid sono crollate -