Come sta Ermal Meta? Messaggio “allarmante” e annullamento dei concerti: il cantante interviene sulle condizioni di salute (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGGIORNAMENTO: Dopo la pubblicazione delle foto e l’annuncio del suo malessere, Ermal Meta è intervenuto in prima persona svelando di avere bisogno semplicemente di riposo e di una buona dose di cortisone. A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno. ?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 27 luglio 2022) AGGIORNAMENTO: Dopo la pubblicazione delle foto e l’annuncio del suo malessere,è intervenuto in prima persona svelando di avere bisogno semplicemente di riposo e di una buona dose di cortisone. A leggere certi siti pare che io stia morendo. Tranquilli raga, riposo e cortisone faranno il loro. Ci vediamo fra qualche giorno. ?... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GiovaQuez : 'Aiuteremo sicuramente il popolo ucraino a liberarsi dal regime che è anti-popolo e anti-storia'. Lavrov ha ammesso… - FBiasin : Siccome c’è chi se lo sta chiedendo, ho fatto le mie misere verifiche: l’#Inter ad oggi non è interessata ad… - ScaltritiLab : Il vero progresso scientifico secondo me si realizza quando notizie come l’asportazione di un aneurisma cerebrale i… - s3ungmjn : Mia nonna mi ha accorciato un vestito volevo farvi vedere come mi sta bene ma in foto sembro un barilotto???? - Sbrn65 : RT @MaestroSMorra: #Violenza #giovani #Napoli L'illegalità è come una piovra che non si vede: sta nascosta, sommersa, ma con i suoi tentac… -