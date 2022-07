Come sta andando il primo giorno del registro delle opposizioni per i numeri mobili (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un piccolo avvio con il singhiozzo per la giornata del 27 luglio, giorno uno per la possibile iscrizione dei numeri di telefono cellulari al registro delle opposizioni: il portale registrodelleopposizioni.it – gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni – ha avuto qualche problema di funzionamento in avvio di giornata, visto il grande accesso di traffico sul portale stesso. In molti, infatti, hanno toccato con mano la possibilità – negli ultimi giorni – di poter iscrivere il loro numero di telefono cellulare nell’apposito elenco che permetterà, nel giro di 15 giorni, di essere esclusi dai contatti delle principali agenzie di telemarketing per le quali non è stata data, dall’utente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un piccolo avvio con il singhiozzo per la giornata del 27 luglio,uno per la possibile iscrizione deidi telefono cellulari al: il portale.it – gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni – ha avuto qualche problema di funzionamento in avvio di giornata, visto il grande accesso di traffico sul portale stesso. In molti, infatti, hanno toccato con mano la possibilità – negli ultimi giorni – di poter iscrivere il loro numero di telefono cellulare nell’apposito elenco che permetterà, nel giro di 15 giorni, di essere esclusi dai contattiprincipali agenzie di telemarketing per le quali non è stata data, dall’utente, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. LEGGI ...

