Come arredare un soggiorno grande, 5 consigli utili (Di mercoledì 27 luglio 2022) Stai arredando la tua nuova casa e il soggiorno è così grande che a momenti rischi di perderti? Oppure semplicemente non sai Come arredarlo, molto più probabile. In questo articolo ti diamo alcune idee e consigli da seguire per arredare al meglio un grande salotto ed essere soddisfatta del risultato ottenuto. Distinguere le zone del soggiorno Una delle prime cose a cui pensare quando si ha a disposizione un soggiorno molto grande da arredare sono le zone da creare in base alla funzione di ciascuna di esse. Se in un salotto di piccole dimensioni avreste paura di non far entrare tutto, in uno grande il problema sarebbe proprio il contrario. Infatti, anche quando lo spazio è molto ampio bisogna prestare ...

