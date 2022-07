Co-investimenti industriali in ricerca sostenibile al centro dell’asse Italia-Stati Uniti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si è tenuto il 20 luglio u.s. presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento del Senato della Repubblica il First Italian Meeting del Transatlantic Investment Committee (TIC). Il TIC, nato dalla volontà dell’Associazione AMERIGO, dell’American Chamber of Commerce in Italy, del centro Studi Americani e di Federmanager, è un programma promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche negli Stati Uniti e in Italia per rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo dei co-investimenti strategici previsti dall’Accordo per il Commercio e le Tecnologie (Trade & Technology Council), siglato da Unione Europea e Stati Uniti d’America nel settembre 2021. Il First Italian Meeting, patrocinato dall’Ambasciata ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 27 luglio 2022) Si è tenuto il 20 luglio u.s. presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento del Senato della Repubblica il Firstn Meeting del Transatlantic Investment Committee (TIC). Il TIC, nato dalla volontà dell’Associazione AMERIGO, dell’American Chamber of Commerce in Italy, delStudi Americani e di Federmanager, è un programma promosso in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatiche neglie inper rafforzare i legami tra i due Paesi nel campo dei co-strategici previsti dall’Accordo per il Commercio e le Tecnologie (Trade & Technology Council), siglato da Unione Europea ed’America nel settembre 2021. Il Firstn Meeting, patrocinato dall’Ambasciata ...

