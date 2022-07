Cnop | ' Già 100mila richieste bonus psicologo | domande fino a 24 10'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Roma, 27 lug. (Adnkronos Salute) - "Oltrecittadini hanno chiesto ilpsicologico in due giorni dopo l'avvio della piattaforma Inps. Questo testimonia il diffuso bisogno che esiste. Ma non è un 'click day', i cittadini hanno tempo sino al 24 ottobre per fare domanda. Nessuno si faccia scoraggiare, tutte ledevono essere valutate". Lo dichiara David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi.