Chicago Fire 10 trama episodi 27 luglio 2022 su Italia 1

Chicago Fire 10 episodi 27 luglio 2022. Arriva su Italia 1 la stagione della serie tv che racconta le vicende e le missioni svolte dai vigili del fuoco di Chicago. Ecco di seguito trama e anticipazioni della puntata.

Chicago Fire 10 trama episodio 4 La cosa giusta. Casey arriva in Oregon, dove vivono i figli di Andy Darden. Griffin cerca ovviamente di fare del suo meglio, ma l'appartamento è allo sbando e Ben, il minore, ha imboccato una brutta strada. La presenza di Matt, anche se per pochi giorni, porta immediatamente qualche beneficio e una parvenza di stabilità per i due ragazzi. Ma pochi giorni non possono bastare e Casey ...

