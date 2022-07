Chiara Ferragni, vi ricordate l'accusa di reato da parte di Selvaggia Lucarelli? Arriva la risposta (piccata) da parte dell'influencer (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si placano le polemiche rivolte a Chiara Ferragni e Fedez da parte della giornalista Selvaggia Lucarelli: ecco le ultime news dopo l'accusa di furto ai danni dell'imprenditrice digitale. L'irriverente e severa giornalista Selvaggia Lucarelli ha svariate volte avuto a che fare con polemiche circa i Ferragnez e la loro condotta, più o meno discutibile. Ricorderete tutti l'episodio del supermercato, quando l'influencer affittò il locale per un giorno intero come regalo di compleanno all'allora ancora fidanzato. Tra lanci di cibo vario e schiamazzi tra festeggiato e invitati, la Lucarelli è stata una delle prime a criticare aspramente una scelta tanto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non si placano le polemiche rivolte ae Fedez daa giornalista: ecco le ultime news dopo l'di furto ai danni'imprenditrice digitale. L'irriverente e severa giornalistaha svariate volte avuto a che fare con polemiche circa i Ferragnez e la loro condotta, più o meno discutibile. Ricorderete tutti l'episodio del supermercato, quando l'affittò il locale per un giorno intero come regalo di compleanno all'allora ancora fidanzato. Tra lanci di cibo vario e schiamazzi tra festeggiato e invitati, laè stata unae prime a criticare aspramente una scelta tanto ...

