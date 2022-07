Chiara Ferragni risponde a Selvaggia Lucarelli in merito al furto dell’accappatoio in hotel (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha realizzato un video ironico su TikTok in cui ha confessato di esser caduta in tentazione e di aver rubato un accappatoio in hotel. “Persone che rubano l’accappatoio dell’hotel come souvenir. COLPEVOLE!“, la scritta che compare sul video. Un TikTok palesemente ironico che ha ottenuto circa 300 mila apprezzamenti, ma che non è affatto piaciuto a Selvaggia Lucarelli. La giornalista, infatti, ha così risposto su Instagram: “Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono ... Leggi su biccy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Qualche giorno faha realizzato un video ironico su TikTok in cui ha confessato di esser caduta in tentazione e di aver rubato un accappatoio in. “Persone che rubano l’accappatoio dell’come souvenir. COLPEVOLE!“, la scritta che compare sul video. Un TikTok palesemente ironico che ha ottenuto circa 300 mila apprezzamenti, ma che non è affatto piaciuto a. La giornalista, infatti, ha così risposto su Instagram: “Qualcuno spieghi a, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria daglinon è una cazzatina con cui fare contenuti su TikTok. È un reato. Gli albergatori sostengono delle spese, non sono omaggi o oggetti mono ...

