Chiara Ferragni, Fedez torna in ospedale: «Visita di controllo prima delle vacanze andata. Grato allo staff del reparto "pancreas" del professor Falconi» (Di mercoledì 27 luglio 2022) Fedez sta bene. Il controllo in ospedale, dopo il delicato intervento per asportare il tumore al pancreas, è andato per il meglio. 4 mesi fa il rapper ha affrontato un... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 luglio 2022)sta bene. Ilin, dopo il delicato intervento per asportare il tumore al, è andato per il meglio. 4 mesi fa il rapper ha affrontato un...

