Chiara Ferragni e Fedez mostrano la nuova favolosa casa in costruzione (Di mercoledì 27 luglio 2022) La casa in cui Chiara Ferragni e Fedez abitano adesso è diventata piccola con l’arrivo di Vittoria e già lo scorso hanno la coppia ha pensato all’acquisto di un super attico. Una uova casa che è ancora in costruzione e che Fedez e Chiara Ferragni pensano potranno andarci a vivere la prossima primavera. Intanto, mostrano come procedono i lavori, il cantiere, l’enorme struttura. Una nuova casa per Fedez e la Ferragni, quella attuale è di circa 400 metri quadrati, la prossima un attico su due livelli con un terrazzo enorme, palestra compresa mentre Chiara ha precisato che la piscina fa parte del condominio. Quando tutto sarà pronto si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lain cuiabitano adesso è diventata piccola con l’arrivo di Vittoria e già lo scorso hanno la coppia ha pensato all’acquisto di un super attico. Una uovache è ancora ine chepensano potranno andarci a vivere la prossima primavera. Intanto,come procedono i lavori, il cantiere, l’enorme struttura. Unapere la, quella attuale è di circa 400 metri quadrati, la prossima un attico su due livelli con un terrazzo enorme, palestra compresa mentreha precisato che la piscina fa parte del condominio. Quando tutto sarà pronto si ...

