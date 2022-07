Chiara Ferragni, clamorosa stoccata a Selvaggia Lucarelli. La replica dell’imprenditrice digitale (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il caso Chiara Ferragni circa il “furto” dell’accappatoio in Hotel continua a far discutere la rete. L’imprenditrice digitale replica alle accuse con un’epica stoccata a Selvaggia Lucarelli Dopo i commenti di Selvaggia Lucarelli circa il “furto” dell’accappatoio presso un noto albergo che ospitava Chiara Ferragni, le polemiche in rete vengono alimentate dalla replica dell’imprenditrice digitale. Tacciata dalla Lucarelli di “furto” e di aver commesso un illecito, Chiara Ferragni decide di mortificare pubblicamente la giornalista con un ironico video su TikTok. Diventato virale in men che non si dica, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Il casocirca il “furto” dell’accappatoio in Hotel continua a far discutere la rete. L’imprenditricealle accuse con un’epicaDopo i commenti dicirca il “furto” dell’accappatoio presso un noto albergo che ospitava, le polemiche in rete vengono alimentate dalla. Tacciata dalladi “furto” e di aver commesso un illecito,decide di mortificare pubblicamente la giornalista con un ironico video su TikTok. Diventato virale in men che non si dica, ...

